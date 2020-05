Minister podkreślił wsparcie Dudy dla polityki społecznej rządu i rolę prezydenta w polityce międzynarodowych oraz jego relacje z prezydentem USA.

- Na pewno była to prezydentura nadziei dla wielu Polaków i myślę, że te nadzieje nie były płonne. To Andrzej Duda rozpoczął proces zmiany stylu rządzenia w naszym kraju i nastawienia działania władz na rozwiązywanie problemów obywateli, nie na konserwowanie tych problemów – powiedział Mariusz Kamiński w TVP Info.

- Bardzo mocno też wspierał rząd w tak ważnych reformach społecznych jak 500 plus, obniżenie wieku emerytalnego. Zrobił to wbrew tym elitom, które społeczeństwo odsunęło od władzy – zaznaczył.

Podkreślał "wielką i pozytywną rolę" Dudy w polityce zagranicznej. Według Kamińskiego, to Andrzej Duda dzięki swoim osobistym kontaktom spowodował, że "relacje z największym mocarstwem światowym, jakim są stany Zjednoczone, nigdy nie były na tak wysokim, tak dobrym poziomie".

Za osobistą zasługę prezydenta i jego kontaktów z prezydentem USA Donaldem Trumpem uznał wprowadzenie ruchu bezwizowego dla obywateli Polski. Minister Kamiński podkreślił też fakt, że prezydent - jako zwierzchnik sił zbrojnych - reprezentował Polskę na ostatnich szczytach NATO.

- To znakomity przywódca, znakomity prezydent, znakomicie nas reprezentuje na arenie międzynarodowej, a przy okazji wybitny orator, co też jest nie bez znaczenia, żeby w sposób piękny mówić o sprawach ważnych – charakteryzował Kamiński Andrzeja Dudę. Zwrócił uwagę, że "przy okazji różnego typu uroczystości patriotycznych widać wielkie emocje u prezydenta Dudy". - To autentyczna osobowość, która jest często bardzo brutalnie atakowana, ale myślę, że to było bardzo dobre pięć lat dla Polski – powiedział szef MSWiA.