Podczas debaty nad wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, swój głos zabrała posłanka Barbara Nowacka. W trakcie jej wystąpienia prezes PiS Jarosław Kaczyński nazwał posłów opozycji "chamską hołotą".

Poziom chamstwa, z jakim spotykamy się ze strony opozycji w Sejmie jest już taki, że naprawdę trudno jest zachować cierpliwość. Mam wrażenie, że ten proces narasta, że to właśnie ordynarne zachowanie, przeszkadzanie, awantury, żadnych argumentów, tylko awantura, to narasta – powiedział w TVN24 wicemarszałek Sejmu z PiS, Ryszard Terlecki.

W pewnym momencie szef PO Borys Budka zwrócił się do polityków PiS, w tym prezesa Jarosława Kaczyńskiego, którzy rozmawiali przy ławach rządowych, aby usiedli. To nie jest pana folwark panie prezesie - mówił Budka do Kaczyńskiego.

To jest codzienne, można powiedzieć, zjawisko, że posłowie wychodząc z sali jeszcze rozmawiają. Ten wybuch pana posła Budki był zupełnie nieuzasadniony, a wrzask, jaki znosiliśmy trwał właściwie cały czas. Przeszkadzano rano premierowi, przeszkadzano potem w drugim jego wystąpieniu - stwierdził Terlecki.

Wicemarszałek został także zapytany o odczucia wyborców opozycji, po nazwaniu ich przedstawicieli "hołotą”.

Niech pan spyta co czują nasi wyborcy, kiedy dzień w dzień, całkowicie niesłusznie i całkowicie fałszywie, a jeszcze przy tym ordynarnie i chamsko nas atakuje opozycja - odpowiedział Terlecki w TVN24.