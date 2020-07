Wolność, wolność i jeszcze raz wolność. Ja byłem przez całe lata posłem opozycji, politykiem, który miał często trudności, aby dostać się do centralnych mediów. Wiem najlepiej, jaka jest wartość internetu, jako przestrzeni, gdzie możesz wypowiedzieć się spokojnie, gdzie możesz się wypowiedzieć swobodnie, gdzie możesz rzeczywiście powiedzieć to, co chcesz, wyrazić swoje zdanie i podzielić się tym zdaniem z innymi"- powiedział prezydent na briefingu w Sulęcinie.

Dlatego nigdy nie pozwolę na to, aby ktokolwiek cenzurował wypowiedzi w internecie, aby ktokolwiek przesiewał te wypowiedzi według nieustalonych kryteriów, nieznanych powszechnie kryteriów mógł dobierać, które jego zdaniem wypowiedzi mogą zaistnieć w przestrzeni internetowej, a które powinny zostać usunięte - dodał. Zdaniem Dudy, dbałość o przestrzeń wolności ma fundamentalne znaczenie także dla konstytucyjnego prawa wolności słowa, którego realizacja jest jednym z fundamentów demokracji.

Duda zwracał uwagę na spotkaniu z mieszkańcami, że światłowód i szybki internet powinien być dostępny dla każdego domu i mieszkania. Każdy z nas taki szerokopasmowy internet będzie miał, wierzę w to, że w ciągu najbliższych 5 lat ten program internetu dla każdego uda nam się zrealizować - zapowiedział Duda. Jak wyjaśnił, program internetu dla każdego to z jednej strony internet stacjonarny, a z drugiej strony mobilny dostęp do internetu.

Duda zwracał uwagę, że w czasie epidemii koronawirusa i zamknięcia szkół dzieci mogły uczyć się zdalnie właśnie dzieci zajęciom prowadzonym przez internet. 5 lat temu to by się nie udało, to dorobek ostatnich 5 lat, że można było te zajęcia zdalnie, e-learning prowadzić - stwierdził prezydent. Jak zaznaczył, w woj. lubuskim ponad 4 tys. dzieci w ciągu ostatnich miesięcy otrzymało sprzęt komputerowy, dzięki akcji realizowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Na tę akcję w całej Polsce - mówił Duda - wydano ponad 360 mln zł. Zapowiedział, że w kolejnym etapie będzie następowała dalsza cyfryzacja administracji publicznej.

Prezydent poinformował też o przygotowaniu Karty wolności w sieci, która będzie stanowić "istotny element" jego programu wyborczego. zakłada ona m.in. sprzeciw dla podatku od smartfonów, światłowód w każdym domu; sprzeciw wobec ACTA2.