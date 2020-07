Jak podkreślił Joński, "celem ustawy jest zniesienie przepisów znoszących odpowiedzialność karną dla urzędników". Jego zdaniem "nie powinno być świętych krów i kasty, która jest pod ochroną, dlatego składamy ten projekt, aby każdy urzędnik w Polsce, niezależnie od tego, czy robi COVID-owe zamówienia czy inne, odpowiadał przed sądem, jeśli przekroczy prawo lub zrobi przekręt, czy nie zostanie zrealizowane zamówienie".

Reklama

Natomiast Szczerba zaznaczył, że projekt ustawy złożony przez KO ma uchylać niektóre przepisy z tzw. tarczy antykryzysowej i tarczy antykryzysowej 2.0. "Chcemy między innymi uchylenia przepisu o tym, że nie popełnia przestępstwa określonego w art. 231, deliktu dyscyplinarnego, ten, kto w czasie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub w stanie epidemii nabywa określone towary narusza obowiązki służbowe i przekracza uprawnienia".

Politycy KO wskazywali na przekroczenie uprawnień ministerstwa zdrowia przy zakupie respiratorów.

Przywracamy stosowanie kodeksu karnego art. 231 o przekroczeniu uprawnień, art. 296 o wyrządzeniu szkody w obrocie gospodarczym, odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, doprowadzamy do stanu normalności, kiedy polityk władzy jest odpowiedzialny za swoje czyny - wyjaśnił Joński. Uważamy, że ta bezkarność powinna być zniesiona - ocenił.

Składamy ten projekt, bo usłyszymy, że idzie II fala koronawirusa, jak to słyszymy, to mamy świadomość, że idzie druga fala "znajomych i przyjaciół", którzy nadal chcą tu robić jakieś biznesy. I na to nie chcemy pozwolić. Zobaczymy, co zrobi PiS, czy przegłosuje czy zostawi tak, jak jest, żeby urzędnicy byli bezkarni - mówił Joński.