Wraz z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Kamińskim oraz szefem KGP gen. insp. Jarosławem Szymczykiem premier wziął w środę udział w konferencji związanej z atakiem dwóch mężczyzn na funkcjonariuszy policji, do którego doszło w sobotę wieczorem w jednej z miejscowości na terenie gminy Jaworzyna Śląska. Zdarzenie zostało nagrane i zamieszczone w mediach społecznościowych.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że doszło do "bardzo niedobrego i absolutnie nieakceptowalnego zajścia". Wydawałoby się, że to zwyczajne wezwanie policji do pewnej sytuacji, okoliczności, która tego wymagała. Widzieliśmy tutaj brutalne pobicie policjantów przez uczestników tego zajścia - powiedział premier.

Morawiecki wskazywał, że w latach 90-tych wiele osób było zaniepokojonych brakiem bezpieczeństwa na polskich ulicach. - Ja pamiętam doskonale ówczesne wydarzenia, grabieże, rabunki, rozboje, gwałty, wymuszenia, haracze - to był dzień powszedni - wymieniał. Jego zdaniem do przełomu w tej kwestii doszło wraz z objęciem funkcji ministra sprawiedliwości przez Lecha Kaczyńskiego.

Podkreślił, że dzisiaj policja polska cieszy się zaufaniem aż 80 proc. społeczeństwa. - Razem z panem ministrem podjęliśmy decyzję znaczącego umocnienia bezpieczeństwa również policjantów. Oni powinni być pewni, że takie sytuacje jak ta, którą widzieliśmy tutaj na filmiku, nie mogą mieć miejsca, że państwo polskie za nimi stoi - mówił Morawiecki.

Zaznaczył, że wszyscy obywatele są wdzięczni policjantom za służbę. A my, po naszej stronie, po stronie rządu, zrobimy wszystko, aby wasze bezpieczeństwo jeszcze dalej umocnić - poinformował.

Na filmie z interwencji widać, jak policjanci są bici przez napastników. W pewnym momencie jeden z funkcjonariuszy zostaje powalony na ziemię, a napastnik klęczy na nim i okłada policjanta pięściami po głowie. Po chwili policjantów i napastników rozdzielają świadkowie zajścia, a funkcjonariusze zatrzymują jednego z napastników.

Sąd aresztował obu mężczyzn na trzy miesiące. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Szef MSWiA: Do końca miesiąca projekt zaostrzający kary za przestępstwa przeciw funkcjonariuszom

Minister spraw wewnętrznych i administracji na środowej konferencji prasowej z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego przedstawił dane mówiące o przestępstwach wobec funkcjonariuszy z lat 2015-2010. Ta statystyka - jak ocenił - jest porażająca.

Jak powiedział, w ciągu tych lat doszło do ok. 20 tys. przypadków naruszenia nietykalności osobistej funkcjonariuszy. - Jeżeli chodzi o czynną napaść na funkcjonariusza, mieliśmy około 1,5 tys. przestępstw, a jeżeli chodzi o znieważenie funkcjonariusza mieliśmy ok. 50 tys. przestępstw - podkreślił Kamiński. Przypomniał przy tym, że w policji służyły ok. 100 tys. mundurowych.

Kamiński zadeklarował, że każdy funkcjonariusz, który dozna obrażeń w związku z wykonywaną służbą, zostanie otoczony troską i pomocą zarówno swoich przełożonych, jak i MSWiA. Zapowiedział także nagrody dla policjantów za odwagę i profesjonalizm w swych interwencjach.

W ocenie szefa MSWiA potrzebne są także rozwiązania systemowe. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami minister zapowiedział zaostrzenie kar za przestępczość przeciwko funkcjonariuszom, czyli naruszanie ich nietykalności, czynną napaść i znieważenia.

- Deklaruję, że do końca miesiąca przedstawię panu premierowi projekt nowelizacji przepisów w tym zakresie, podwyższający kary za te przestępstwa - powiedział Kamiński.

Ponadto celem projektu będzie wprowadzenie obligatoryjnego dla sądu orzeczenia dodatkowej kary finansowej w wypadku stwierdzenia tego typu przestępstwa. - Dotkliwej kary finansowej, która będzie odstraszała potencjalnych przestępców - podkreślił.

Tego typu rozwiązania minister przedstawi premierowi, Radzie Ministrów, a następnie trafią one do Sejmu.

KGP: Nie wolno nam negować działań polskiej policji w imię partykularnego interesu

Szef MSWiA Mariusz Kamiński zapowiedział, że do końca miesiąca przedstawi premierowi Mateuszowi Morawieckiemu projekt nowelizacji przepisów m.in. zaostrzający kary za przestępstwa wobec funkcjonariuszy.

Za planowane nowe rozwiązania prawne podziękował premierowi i szefowi MSWiA Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Szymczyk zaapelował także do wszystkich, "którzy na bazie fragmentarycznych, często spreparowanych materiałów, wydają osądy i negują działania polskiej policji w imię partykularnego interesu". - Nie wolno nam tego robić. Policjanci to są fantastyczni ludzie, którzy zakładają granatowe mundury po to, aby z narażeniem życia i zdrowia zapewniać codziennie poczucie bezpieczeństwa - podkreślił.

Zdaniem szefa KGP "w skali roku notujemy tysiące bezpośrednich ataków na policjantów, tysiące przypadków znieważenia funkcjonariuszy polskiej policji, tysiące zagrożeń funkcjonariuszy, którzy pełnią codzienną służbę". - Funkcjonariusze polskiej policji są na to przygotowani - dodał Szymczyk.