Kosiniak-Kamysz pytany przez PAP, jak ocenia dalsze losy koalicji Zjednoczonej Prawicy, powiedział, że jego zdaniem ta koalicja przetrwa. - Bo interes wielu osób jest ważniejszy niż swoje poglądy czy spór merytoryczny - zaznaczył.

Zdaniem szefa PSL, rozmowy w Zjednoczonej Prawicy to "jest trochę teatru, stawiania do kąta Porozumienia i Solidarnej Polski". - A na końcu ten rząd przetrwa w takim kształcie, w jakim jest obecnie - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Na pytanie, czy jego zdaniem Zbigniew Ziobro pozostanie na stanowisku ministra sprawiedliwości, czy jednak zastąpi go ktoś inny, lider PSL powiedział, że "takie sytuacje były przerabiane z Andrzejem Lepperem (b. szefem Samoobrony - PAP), że na chwilę został wymieniony i później wrócił". Kosiniak-Kamysz nawiązał do koalicji rządowej PiS, LPR, Samoobrona z lat 2006-2007, w której Lepper był ministrem rolnictwa. - Myślę, że tak się nie stanie, że akurat Zbigniew Ziobro zostanie, bo gdyby jego zabrakło, to dla Solidarnej Polski w ogóle funkcjonowanie w rządzie mija się z celem - podkreślił szef ludowców.

- To jest ustawianie pozycji przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, i robi to na razie skutecznie - ocenił Kosiniak-Kamysz.

Kryzys w Zjednoczonej Prawicy pojawił się po głosowaniu w Sejmie nad projektem noweli ustawy dotyczącej ochrony zwierząt. Mimo dyscypliny podczas głosowania, przeciw niej opowiedziało się 38 posłów klubu PiS, w tym wszyscy posłowie Solidarnej Polski oraz dwóch Porozumienia, a 15 posłów partii Jarosława Gowina wstrzymało się od głosu.

W poniedziałek odbyło się spotkanie kierownictwa PiS, w którym brali udział najważniejsi politycy partii, w tym: prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. Po spotkaniu rzeczniczka PiS Anita Czerwińska napisała, że podjęto decyzje o "zdecydowanych rozstrzygnięciach". Dodała, że o szczegółach PiS poinformuje "w stosownym czasie".

W poniedziałek doszło także do rozmowy prezesa PiS z prezesem Solidarnej Polski Zbigniewem Ziobrą, który otrzymał propozycje dotyczące kształtu współpracy w obrębie koalicji. We wtorek Jarosław Kaczyński spotkał się z prezesem Porozumienia Jarosławem Gowinem; w spotkaniu uczestniczył także premier Mateusz Morawiecki.

Kolejne spotkanie kierownictwa PiS ws. przyszłości Zjednoczonej Prawicy zaplanowane jest na środę.

Rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział, że w tym tygodniu możemy spodziewać się ogłoszenia decyzji co do kwestii funkcjonowania rządu i jego składu.