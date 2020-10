Dzisiaj widzimy wyraźniej niż kiedykolwiek, że praworządność jest nam wszystkim potrzebna jak powietrze. Lepiej jest walczyć o praworządność niż dzielić społeczeństwo i nawoływać do przemocy - powiedział w Poranku Radia TOK FM Juszczyszyn.

My, sędziowie, od lat nawołujemy do poszanowania praworządności, bo to jest cywilizowany sposób na rozwiązywanie wszystkich problemów i na zagwarantowanie nam wszystkich praw i wolności - mówił sędzia Juszczyszyn.

Zdaniem sędziego Juszczyszyna ludzie przekonali się, że "zamach polityczny na niezależny Trybunał Konstytucyjny" spowodował, że "odebrano im konkretne prawa". - Dlatego powinniśmy się przeciwstawiać odbieraniu niezależności sądom powszechnym, sądom administracyjnym. To jeszcze cały czas się nie stało, ta walka jest cały czas do wygrania - powiedział. - Myślę, że każdy człowiek w Polsce, nawet jeśli nie rozumie szczegółowych kwestii prawnych, widzi butę i arogancję władzy, która wykorzystuje prawo do realizacji własnych celów - podkreślił.

Paweł Juszczyszyn, to sędzia, który orzekając w jednej ze spraw, uznał, że trzeba sprawdzić, czy sędzia z I instancji miał prawo orzekać jako osoba być może powołana przez neo-KRS. By wyjaśnić te wątpliwości, Paweł Juszczyszyn nakazał szefowej Kancelarii Sejmu przedstawienie list poparcia kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa.