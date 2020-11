Donald Tusk był gościem programu "Jeden na Jeden" w TVN24.

Reklama

Pytany o rządy PiS w dobie pandemii oraz protestów dotyczących wyroku TK w sprawie aborcji, Tusk odpowiedział, że zarówno Jarosław Kaczyński, jak i Donald Trump zachowują się, jak "takie najbardziej rozkapryszone bachory w piaskownicy, które okładają się łopatkami po głowach".

Gdybym nie był przeciwnikiem kar cielesnych, to trzeba by dać klapsa Kaczyńskiemu - stwierdził.

Dodał, że emocje, jakie towarzysza protestom, usprawiedliwiają wulgarny język, jaki się podczas nich pojawia. Jego zdaniem rządy PiS, ale i polityka obecnego prezydenta USA, czyli Donalda Trumpa, oparte są głównie na kłamstwie.

To co jest najbardziej charakterystyczne to, że uznali, że kłamstwo jest uprawnionym sposobem uprawiania polityki. To mi przypomina takich nieznośnych bachorów. Kłamią jak najęci, tylko dlatego, że to często uchodzi im bezkarnie. Jeszcze kilka lat temu pojedyncze kłamstwo dyskwalifikowało polityka w USA. Czasami brakuje słów i człowiek, by chętnie przeszedł do czynów - powiedział.

Zdaniem Tuska to, co jest najbardziej dotkliwe to fakt, że to kłamstwo służyło władzy PiS do okłamywania samych siebie.

W kwietniu uważali, że są najlepsi na świecie, że dzięki ich genialnej pracy Polska wygrała z pandemią - wspominał - Tymczasem po kilku miesiącach opowiadania bajek okazuje się, że nie zrobiono kompletnie niczego.

Dodał, że Polacy zaczęli odrzucać to zorganizowane kłamstwo i przestali wierzyć w to, co mówi rząd.

Dopóki Morawiecki jest premierem, Duda udaje, że jest prezydentem, tak długo nie jesteśmy w stanie odbudować realnej struktury zarządzania w czasie kryzysu - uznał.