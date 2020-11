Gośćmi programu Polsat News byli Krzysztof Śmiszek z Lewicy oraz Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina.

Reklama

Projekt ustawy Kai Godek został bezpośrednio przetłumaczony z rosyjskiego - na odległość pachnie cyrylicą. Ten "projekcik" powinien trafić do sejmowego śmietnika, bo tylko tam jest miejsce dla tego typu "projekcików - mówił Śmiszek w Polsat News.

Ideologia LGBT jest ideologią neomarksistwoską, wywodzi się z komunizmu - mówiła Kaja Godek.

Jej wypowiedź przerwała prowadząca program Agnieszka Gozdyra..

Pani stawia na równi komunizm, faszyzm i LGBT, to jest rzecz na którą ja pani nie pozwolę w tym programie. Nie wolno porównywać orientacji seksualnej do systemów totalitarnych, a pani to robi – stwierdziła dziennikarka.

ZOBACZ WIDEO: