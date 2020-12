Hotele w dobie koronawirusa

Reklama

Zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami, związanymi z pandemią, działalność hoteli jest zawieszona, z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców, personelu medycznego oraz pacjentów i ich opiekunów.

RMF FM chciał sprawdzić, jak przestrzegane są obostrzenia, związane z epidemią, dotyczące hoteli i zadzwonił m.in. do hotelu "Sabała" należącego do wiceministra rozwoju, pracy i technologii Andrzeja Gut-Mostowego oraz "Poncyljuszówki" - domu w Szczyrku należącego do posła KO Pawła Poncyljusza. Dziennikarz prowadzący audycję powiedział, że - jeśli chodzi o pierwszą placówkę - "okazało się, że hotel przyjmuje gości, jest tu takie mruganie okiem, że służbowo, ale jeśli państwo chcą jechać z dzieckiem, z żoną, to można".

Również "Poncyljuszówka" w Szczyrku informuje - według RMF FM - że "zakazy zakazami, ale jest jeszcze zdrowy rozsądek".

Każde obchodzenie przepisów należy oceniać krytycznie, nasze ustabilizowanie ostatnio wzrostu zachorowań, pewien spadek wzrostu zachorowań, wynika z jednej strony z przepisów, które zostały wprowadzone, ale przede wszystkim z samodyscypliny i odpowiedzialności Polaków. (...) Ja nie wierzę, że pan minister (Gut-Mostowy - PAP) łamie prawo - odpowiedział w RMF FM Dworczyk. Na pytanie, czy chciałby usłyszeć nagranie, odparł: Opieramy się na tym, że Polacy wykazują odpowiedzialność i samodyscyplinę, stosując się do przepisów, a jeśli te regulacje, (...) są, czy będą przez kogoś łamane, musi się liczyć z konsekwencjami.

Pytany o jakie konsekwencje chodzi i kto będzie to sprawdzał, odparł: Zgodnie z przyjętymi przepisami przedsiębiorcy, którzy łamią zasady wprowadzone w celu ograniczenia rozwoju pandemii, muszą się liczyć z konsekwencjami m.in. z utratą środków, które są przyznawane w ramach tarczy finansowej dla przedsiębiorców.

Pytany, czy będzie kontrola w hotelu Gut-Mostowego, odparł, że nie będzie deklarował, że służby, których nie nadzoruje, będą weryfikowały "tego bądź innego przedsiębiorcę". "Ale na pewno kontrole w branży hotelarskiej czy w innych miejscach, gdzie obowiązują przepisy antyepidemiczne, będą prowadzone" - podkreślił.

Na uwagę, że hotel Gut-Mostowego nie jest jedynym, bo również dom w Szczyrku oferowany na wynajem przez posła KO Pawła Poncyljusza nie przestrzega obostrzeń, Dworczyk powiedział: Te osoby, które będą próbowały obchodzić prawo lub łamać prawo muszą liczyć się z konsekwencjami niezależnie od tego, czy to polityk, czy nie-polityk, czy ktoś ma takie bądź inne poglądy.