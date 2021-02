Piebiak równolegle wniósł do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Lubnauer w związku z tą sprawą - podał w środę portal.

Pozew za "kreaturę" i nie tylko

Sędzia Piebiak oskarżył Lubnauer, że 2 lutego 2021 r. w publicznej wypowiedzi, która wyemitował portal tvn24.pl pomówiła go o to, że był jednym ze współautorów "hasła na w" w stosunku do byłej I prezes SN Małgorzaty Gersdorf oraz mówiła o nim, że jest to "straszna kreatura", "obrzydliwy człowiek" oraz "bohater afery hejterskiej".

Według wiceministra te pomówienia ze strony Lubnauer są przestępstwem, ponieważ mogą poniżyć go w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do pełnienia urzędu sędziego.

Wniosek o uchylenie immunitetu

Żeby doszło do procesu, Sejm musi uchylić posłance immunitet. Dlatego Piebiak skierował do Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie jej do odpowiedzialności karnej.

Portal przypomina, że chodzi o sprawę tzw. farmy trolli w resorcie sprawiedliwości, która rzekomo miała reagować na protesty przeciw zmianom w sądownictwie. W sierpniu 2019 r. po doniesieniach w tej sprawie Piebiak podał się do dymisji i odszedł ze stanowiska wiceministra.