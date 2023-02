Chodzi o wniosek oskarżyciela prywatnego Łukasza Piebiaka o wyrażenie zgody na pociągnięcie posłanki Koalicji Obywatelskiej do odpowiedzialności karnej.

Reklama

W głosowaniu wzięło udział 17 członków komisji regulaminowej; 9 było za zarekomendowaniem wniosku, a 8 - przeciw. Sprawozdawcą komisji został poseł PiS Zbigniew Babik.

Oskarżenie Piebiaka przeciw Lubnauer

17 lutego 2021 r. Łukasz Piebiak złożył do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia prywatny akt oskarżenia przeciwko posłance Lubnauer. Równolegle wniósł do Sejmu wniosek o uchylenie jej immunitetu.

Reklama

Chodzi o wypowiedź Lubnauer z 2 lutego 2021 r., wyemitowaną przez portal tvn24.pl. Posłanka miała nazwać w niej Piebiaka jednym ze współautorów "hasła na w" w stosunku do byłej I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf, a ponadto: "straszną kreaturą", "obrzydliwym człowiekiem" oraz "bohaterem afery hejterskiej".

Zdaniem Piebiaka są to pomówienia mogące poniżyć go w oczach opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do pełnienia urzędu sędziego.

Autor: Jan Olendzki