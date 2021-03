Prezydent Warszawy, wiceszef PO Rafał Trzaskowski poinformował w piątek wieczorem, że jest zakażony koronawirusem. Wcześniej tego dnia ogłosił, że przebywa na kwarantannie w związku z chorobą jego żony, Małgorzaty Trzaskowskiej.

Reklama

Szef PO Borys Budka pytany w sobotę w radiu RMF FM, czy rozmawiał od wczorajszego wieczora z Trzaskowskim, powiedział, że wymieniali ze sobą tylko sms-y i poinformował, że zarówno Trzaskowski, jak i jego małżonka, "na razie" czują się dobrze.

Budka: Wspólnie z żoną przeszliśmy Covid-19

Ja go pocieszałem, bo my rodzinnie w okresie świąteczno-noworocznym, wspólnie z moją żoną Kasią, przeszliśmy Covid" - przyznał Budka. Nie informowaliśmy o tym"- zaznaczył. Rafał wie, że zawsze na wsparcie z mojej strony może liczyć, dzisiaj najważniejszy jest odpoczynek i zdrowie, dla każdego, kto przechodzi tę ciężką chorobę - podkreślił szef PO.

Budka został także zapytany o to, kto będzie kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezydenta Rzeszowa. Szef PO zaznaczył, że nie jest jeszcze upoważniony do podania nazwiska, natomiast przyznał, że PO jest po "bardzo dobrych rozmowach" z ruchami miejskimi, z organizacjami w Rzeszowie oraz z samorządowcami.

I tutaj jest zapewnienie ze strony naszych partnerów po stronie opozycyjnej, że uda nam się w przyszłym tygodniu zrealizować ten projekt i wspólnie będziemy na prezentacji osoby wybranej w Rzeszowie, wybranej przez rzeszowian, z doświadczeniem samorządowym, popieranej przez całą opozycję - zapowiedział. Zaznaczył, że "odpowiedzialne zachowanie wszystkich partnerów po stronie opozycji sprawia", że jest wielkim optymistą co do tego, co być może nastąpi już w poniedziałek.

Samorządowiec kandydatem na prezydenta Rzeszowa

Dopytywany, czy tym kandydatem będzie polityk, czy raczej działacz samorządowy, szef PO przyznał, że będą stawiać na samorządowca. Bo nie ma innego wyjścia, rzeszowianie i rzeszowianki potrzebują prezydenta, który jest gospodarzem, a nie politykiem przywiezionym w teczce z Warszawy - podkreślił.

Przedterminowe wybory prezydenta Rzeszowa są konieczne, ponieważ 10 lutego z powodów zdrowotnych rezygnację złożył wieloletni prezydent miasta, w przeszłości związany z SLD, Tadeusz Ferenc. Na swego następcę nieoczekiwanie wskazał polityka Solidarnej Polski, wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła. Jego start poparły już władze Solidarnej Polski.

Zamiar kandydowania ogłosili już, oprócz Marcina Warchoła, także: startująca z własnego komitetu i wspierana przez Prawo i Sprawiedliwość wojewoda podkarpacka Ewa Leniart, poseł Konfederacji z okręgu rzeszowskiego Grzegorz Braun, były poseł Kukiz'15 Maciej Masłowski, a PSL zaproponowało kandydaturę lokalnego działacza (prezesa spółdzielni mieszkaniowej "Zodiak") Edwarda Słupka.

W czwartek, wspierający byłego prezydenta Tadeusza Ferenca, klub radnych "Rozwój Rzeszowa" zaproponował kandydaturę swojego przewodniczącego Konrada Fijołka, polityka wcześniej związanego z SLD.

Do końca tygodnia także Koalicja Obywatelska ma wyłonić swojego kandydata na prezydenta Rzeszowa. Natomiast 22 marca Porozumienie Jarosława Gowina ogłosi swojego kandydata.