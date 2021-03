Jeśli partia rządząca, która od półtora roku urządza na mnie polowanie, chce tym sposobem uzyskać większość w Senacie, to ja na to mówię "nie" - oświadczył we wtorek marszałek Senatu Tomasz Grodzki, pytany o wniosek prokuratury o uchylenie mu immunitetu.

Prokuratura Regionalna w Szczecinie wystąpiła o uchylenie immunitetu marszałkowi Grodzkiemu i skierowała w tej sprawie wniosek do Izby. Prokuratura Krajowa podała, że Grodzkiemu miałyby zostać postawione cztery zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych w okresie, kiedy był dyrektorem szpitala specjalistycznego w Szczecinie i ordynatorem tamtejszego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej. Reklama Grodzki zrzeknie się immunitetu? Grodzki odpowiadając we wtorek na pytania na konferencji prasowej w Senacie podkreślił, że kwestie uchylenia immunitetu podlegają w obu izbach parlamentu odpowiednim regulacjom, a marszałek jest z tych procedur w zasadzie wyłączony. To idzie swoim trybem - zaznaczył. Zapytany wprost, czy zrzeknie się immunitetu, odparł, że wniosek w tej sprawie będzie podlegał procedurze senackiej. Powiedział też, że od początku kadencji próbowano go na początku przekupić, potem podbierać senatorów, a teraz przyjęto "taktykę podstępnego zastraszania". Senat jest redutą demokracji, ostoją wolnej myśli i nadzieją na powrót praworządności w Polsce - stwierdził. Jeśli partia rządząca, która od półtora roku urządza na mnie polowanie, chce tym sposobem uzyskać większość w Senacie, to ja na to mówię "nie" - stwierdził. Lichocka o wystąpieniu Grodzkiego: Powinien przeprosić Zobacz również Budka: Atak na Grodzkiego nieprzypadkowy Zdaniem przewodniczącego PO Borysa Budki atak na Grodzkiego jest nieprzypadkowy. Opcja rządząca próbuje odwrócić uwagę od swoich oligarchów, od ludzi, którym ta prokuratura pomogła uniknąć odpowiedzialności karnej - stwierdził Budka na wspólnej konferencji z Grodzkim. Zdaniem szefa PO materiały, które każdego dnia poznaje opinia publiczna pokazują, jak bardzo prokuratura zaangażowana była w proces polityczny. Dzisiaj ten atak na prof. Grodzkiego tylko potwierdza, że polska prokuratura używana jest tylko i wyłącznie dla celów politycznych - powiedział Budka podczas konferencji w Senacie. Nie przysłonią tej elementarnej nieprzyzwoitości, kiedy zmieniali prawo, by wyciągnąć ludzi oskarżonych sprzed oblicza wymiaru sprawiedliwości, a potem sprawę umorzyć - mówił. Jestem przekonany, że każdy przyzwoity człowiek wie doskonale, czemu ma służyć ten wniosek. Jestem również przekonany, że każdy przyzwoity człowiek będzie stał po stronie marszałka Grodzkiego, a nie prokuratury Zbigniewa Ziobry - powiedział Budka. Reklama Sobolewski: Głęboki deficyt odwagi u "trzeciej osoby w państwie" Do wystąpienia marszałka Senatu odniósł Sobolewski we wpisie na Twitterze. Czy kłamca Grodzki wskaże, kto próbował go przekupić, na marginesie, człowieka, który ma perspektywę oskarżenia o łapówkarstwo? Czy będzie kłamał zgodnie z doktryną Neumanna? Odwagi, od dwóch lat jest widoczny jej głęboki deficyt u +3-ej osoby w państwie+! - napisał polityk PiS.