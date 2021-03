O tym, że rola ambasadora przy ONZ jest dla administracji amerykańskiej ważna, świadczy chociażby fakt, że co tydzień bierze on udział w jej spotkaniach. Czy z polskiej perspektywy jest to stanowisko istotne? Zdecydowanie mniej niż np. funkcja ambasadora Polski w USA w pobliskim Waszyngtonie. Ale to nie znaczy, że jest bez znaczenia. Rola ambasadora przy ONZ jest istotna. Czasem bardziej, czasem mniej. Bardziej, gdy państwo ubiega się np. o miejsce tymczasowe w Radzie Bezpieczeństwa - kampania wymaga dużego zaangażowania - albo gdy akurat w niej jest - tłumaczy DGP emerytowany ambasador.była niestałym członkiem Rady w latach 2018 i 2019, w tym drugim roku wróciliśmy także do misji wojskowych ONZ.