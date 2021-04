Spięcie na antenie TVP Info

Chodzi o zdrowie i życie Polaków. Państwo nie pomagacie. Dobrze by było, żebyście nie przeszkadzali, gdzie chodzi o zdrowie i życie Polaków. Wy przeszkadzacie, szkodzicie. Dla waszej polityki im gorzej jest w Polsce, tym dla was lepiej. Jesteście w błędzie. Polacy wam tego nigdy nie wybaczą. My uratujemy zdrowie i życie Polaków. Wyprowadzimy Polskę z tego stanu – mówił w TVP Info europoseł Zbigniew Kuźmiuk z PiS.

To obrzydliwe pomówienie. My chcemy, żeby Polacy byli jak najszybciej i jak najbezpieczniej zaszczepieni – odpowiedział oburzony Robert Kropiwnicki z PO.