Do strzelaniny doszło w środę wczesnym popołudniem w sofijskim metrze. W jednym z wagonów mężczyzna oddał kilka strzałów do towarzyszącej mu kobiety, po czym strzelił do siebie - poinformowała policja.

Według cytowanych przez policję świadków przed tragedią między nimi doszło do kłótni. Mężczyzna zmarł na miejscu, kobietę przewieziono do szpitala. Jej stan lekarze określają jako bardzo ciężki. Incydent miał miejsce, kiedy pociąg metra znajdował się na stacji na lotnisku sofijskim. Stację zamknięto, co spowodowało zakłócenia w ruchu metra. Podróżnych na lotniska przewożono podstawionymi autobusami.