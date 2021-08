Talibowie zajęli Afganistan

Kiedy Stany Zjednoczone wycofały większość swoich wojsk z Afganistanu, dużą część terytorium tego kraju zajęli talibowie. W niedzielę wkroczyli do stolicy kraju Kabulu i przejęli kontrolę nad pałacem prezydenckim. Wcześniej prezydent Afganistanu Aszraf Ghani opuścił miasto i wyjechał za granicę, prawdopodobnie do Tadżykistanu. Państwa UE i NATO ewakuują swych obywateli z Afganistanu. Decyzję o wysłaniu do Afganistanu samolotów do ewakuacji polskich obywateli i pracowników naszej misji wojskowej w Afganistanie podjął premier Mateusz Morawiecki.

W wyniku sytuacji w Afganistanie tysiące obywateli próbują uciekać z kraju. Przyjęcie uchodźców z Afganistanu zadeklarowało kilka europejskich państw i miast.

Kosiniak-Kamysz o ewentualnym kryzysie migracyjnym

Kosiniak-Kamysz, pytany w Polsat News, co trzeba zrobić w obliczu ewentualnego kryzysu migracyjnego, ocenił, że należy konsultować się nie tylko z rządzącymi, ale także z opozycją. W jego opinii większość rządząca Polską jest niestabilna, a większość parlamentarna jest łatana przy każdym głosowaniu. Tym bardziej – zdaniem Kosiniaka-Kamysza – "w takich ważnych sprawach jak ryzyko kryzysu migracyjnego, że na granicy pojawią się dziesiątki, setki osób, uchodźców, którzy mogą chcieć przekroczyć z Białorusi granicę na Litwę, również do Polski, potrzebne jest podejmowanie działań".

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że potrzebną wiedzę w tym zakresie mają tylko rządzący, agencje wywiadowcze, służby specjalne. Jeśli chcą, żebyśmy im coś podpowiedzieli, to lepiej zorganizować spotkanie komisji ds. służb specjalnych, przekazać te informacje, a później premier powinien zorganizować spotkanie z opozycją.

Według szefa PSL w kwestii przyjęcia uchodźców z Afganistanu "musi być rozsądek". Dodał, że powinno odbywać się to w miarę możliwości państwa".

Polska potrafi przyjąć tych, którym potrzebne jest schronienie.(...) Rząd dzisiaj dysponuje wszelką wiedzą, ilu osobom możemy pomóc, na jakich zasadach, warunkach, ale mówienie +nie pomożemy matce samotnej z dzieckiem czy sierocie, nie damy jej szklanki wody+, to nie jest chrześcijaństwo – wskazał Kosiniak-Kamysz.

O celowe przepuszczanie przez granicę z Litwą, Łotwą i Polską nielegalnych imigrantów z krajów takich jak Irak w celu wywarcie presji na UE z powodu nałożonych na niego sankcji oskarżany jest prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko. Potępiła to kanclerz Niemiec Angela Merkel. Jej zdaniem Łukaszenko wykorzystuje ludzi do "hybrydowej agresji".