"Dziś mamy do czynienia z bardziej zakaźną mutacją wirusa" – napisał we wtorek na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski. Dołączając do wpisu wykres, wskazał, że "rozchodzące się linie trendu z września 2020 z 2021 pokazują, jak działają szczepienia".

Z raportu MZ z wtorku wynika, że zakażenie koronawirusem potwierdzono u 975 osób, dwie osoby zmarły na COVID-19, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 27 osób. Reklama Tego samego dnia rok wcześnie potwierdzono 1306 zakażeń koronawirusem, zmarło 15 osób, najmłodsza miała 33 lata Porównanie liczby zakażeń z września 2020 z 2021. Rozchodzące się linie trendu pokazują, jak działają szczepienia. Warto dodać, że dziś mamy do czynienia z bardziej zakaźną mutacją wirusa – napisał na Twitterze Niedzielski. Zaprezentowana ikonka pokazuje, że 1 września br. stwierdzono 388 przypadków zakażeń, a w roku 2020 tego samego dnia były 633 zakażenia. 7 września br. zanotowano 533 zakażenia, w roku ubiegłym tego dnia było 366 przypadków. 12 września br. podano, że było 269 osób zakażonych, rok temu stwierdzono 455 przypadków. 18 września br. było 537 zakażonych, rok wcześniej tego dnia stwierdzono 935 przypadków. 23 września br. stwierdzono 812 przypadków, a rok wcześniej tego dnia 1130. Szczepienia na koronawirusa W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest w Polsce ponad 19 mln 386 tys. osób – podano we wtorek na stronach rządowych. Liczba wszystkich wykonanych w naszym kraju szczepień przeciwko COVID-19 wynosi 37 158 644. W pełni zaszczepione są 19 386 322 osoby.