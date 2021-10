W czwartek szef rządu zabrał głos w Sejmie w związku z ostatnimi wydarzeniami po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 października. Premier zapewniał, że polexit to fake news i ordynarne kłamstwo szefa PO Donalda Tuska, a PO brakuje wyobraźni i programu. Mówił też, że tak jak nie powinniśmy dyskutować, czy istnieje potwór z Loch Ness, tak nie powinniśmy dyskutować o polexicie. Według Mateusza Morawieckiego, tak długo jak PiS będzie u steru rządu, nie pozwoli na kupczenie polską suwerennością. W Polsce suwerenem jest naród, a nie nawet najwyższy urzędnik KE - dodał.

Czarnek: Wypunktował dokładnie opozycję

Do wypowiedzi premiera w TVP odniósł się minister Czarnek. To było jedno z najlepszych wystąpień pan premiera jakie słyszałem. Wypunktował dokładnie opozycję i wypunktował dokładnie ordynarne kłamstwa na temat rzekomego wychodzenia Polski z UE. Dlatego spotkało się to z niezadowoleniem z tamtej strony - mówił Czarnek.

Minister wychwalając przemówienie premiera powiedział, że punktowanie było idealne. Z przywoływaniem również orzeczeń TK z czasów pana prof. (Andrzeja) Rzeplińskiego czy prof. (Marka) Safjana, ale też z podawanie konkretnych przykładów działania opozycji i krytykowania polskich organów konstytucyjnych tylko dlatego, że orzekają zgodnie z konstytucją - dodał.