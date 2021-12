"To demonstracja pomysłu, który nie jest w stanie być zrealizowany; nie ma większości w Sejmie, żeby ten projekt wprowadzić do pierwszego czytania, więc on wyląduje w zamrażarce sejmowej" - tak były szef PO Grzegorz Schetyna ocenił we wtorek projekt Lewicy ws. obowiązkowych szczepień.

Lewica złożyła w poniedziałek w Sejmie projekt ustawy ws. obowiązku szczepień przeciw COVID-19 dla dorosłych. Schetyna pytany w TVN24 dlaczego to nie Koalicja Obywatelska, a Lewica "ma siłę, odwagę i determinację", żeby przedstawić projekt zakładający obowiązkowe szczepienia, odparł, że w przypadku inicjatywy Lewicy, "to raczej demonstracja, ale nie siły, tylko pomysłu, który nie jest w stanie w Polsce być zrealizowany". Historia propozycji SLD zakończy się w środę o godzinie 14 wnioskiem o zmianę porządku obrad posiedzenia Sejmu. Nie ma większości w tym Sejmie, żeby ten projekt wprowadzić do pierwszego czytania. On wyląduje w zamrażarce - ocenił Schetyna. Przekonywał jednocześnie, że teraz potrzebujemy "dobrej organizacji państwa, zwiększenia liczby szczepień, paszportów covidowych, które będą obowiązywać, wreszcie szczepień obowiązkowych dla grup, które są najbardziej narażone na zakażenia". Dopytywany, dlaczego Koalicja Obywatelska nie złożyła projektu ustawy ws. paszportów covidowych i obowiązkowych szczepień, przynajmniej dla niektórych grup zawodowych, polityk PO wyjaśnił, że "składanie przez opozycję jakichkolwiek projektów w tej sprawie nie ma żadnego sensu, bo nie ma szansy na ich przeprowadzenie, jeżeli będzie wbrew woli większości rządzącej". Inicjatywa rządu To rząd musi mieć inicjatywę w tej sprawie. My jesteśmy otwarci do debaty i rozmowy - zadeklarował Schetyna. Dodał, że dopiero po wygranych wyborach opozycja miałaby możliwość "zastąpienia rządu". "Dzisiaj mam takie absolutnie przekonanie, że PiS nie ma większości, jeśli chodzi o skuteczną walkę z pandemią w swoim klubie i dlatego nie ma inicjatywy politycznej". Poczekamy. Dzisiaj lub jutro premier (Mateusz) Morawiecki przedstawi koncepcję skutecznej walki z koronawirusem, z pandemią. Ja mogę w imieniu Koalicji Obywatelskiej powiedzieć, że każdy projekt skutecznie zwalczający pandemię, zwiększający bezpieczeństwo Polaków, zostanie przez Koalicję Obywatelską, przez Platformę Obywatelską, poparty. To oczywiste. Ale to rząd musi mieć tutaj inicjatywę - oświadczył Schetyna. W poniedziałek premier Morawiecki mówił podczas konferencji prasowej, że we wtorek lub najpóźniej w środę zostanie przedstawiony "drugi pakiet zaostrzeń, m.in. taki, który będzie się wiązał z sytuacją świąteczną, będzie odpowiedzią na mutację wirusa omikron". Szef rządu zapowiedział też "wzmocnienie mechanizmów szczepienia i ich obowiązkowości w niektórych zawodach". "Będziemy również dyskutować o wzmocnieniu zaostrzeń w niektórych miejscach, dla osób niezaszczepionych, aby odpowiedzieć na tę odmianę wirusa omikron, który pewnie już jest w Polsce" - podkreślił. Od 1 grudnia w Polsce obowiązują nowe obostrzenia epidemiczne, m.in. zakaz lotów z siedmiu krajów Afryki i zmiana limitów obowiązujących w instytucjach kultury, kościołach, hotelach, lokalach gastronomicznych i na weselach. Anna Lewicka