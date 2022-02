Mówi, że nie ma buntu w PiS. Prezes Kaczyński świetnie rozegrał tę sprawę. Przedstawił konkretną ustawę, którą opozycja też mogła poprzeć. Zrzucenie odpowiedzialności? Absolutnie nie. Sprawa walki z koronawirusem jest ponad podziałami politycznymi – komentuje Maląg w Radiu ZET. Dodając, że opozycja jak zwykle wszystko krytykuje.

„Będzie pojawiało się bardzo dużo nazwisk na tej giełdzie”

Na pytanie o zmiany w rządzie, odpowiada: Poczekajmy na te zmiany, które pan prezes zapowiedział; zarówno pan prezes Kaczyński, jak i premier Morawiecki będą podejmować decyzje. Beata Lubecka, pytała, czy jest spokojna o swoje stanowisko. Wyzwaniem było powierzenie mi tego stanowiska, ale będę tak długo wykonywać swoje zadania, jak długo ta misja będzie mi powierzona. Nie spodziewa się pani czarnej polewki? – dopytuje Lichocka . Nie zastanawiam się nad tym. Najważniejsze, byśmy działali dla Polski i Polaków – odpowiada Maląg. Artur Soboń lub Henryk Kowalczyk nowym ministrem finansów? - pytała prowadząca. Na tej giełdzie nazwisk będzie pojawiało się bardzo dużo nazwisk. Co do zmian – decyzje będą podejmowane w stosownym czasie. Nie będę się odnosić do tego, kto będzie ministrem finansów – komentuje Pani minister .

Maląg o szczepieniach: Nic na siłę się nie zrobi

My, jako Polacy jesteśmy trochę przekorni. Nic na siłę się nie zrobi – stwierdza minister rodziny i polityki społecznej. Maląg o sytuacji w DPS. Personel, mieszkańcy od początku podjęli decyzję, że się szczepią i dziś mamy wyszczepionych trzema dawkami ponad 40 proc., dwiema z kolei ponad 90 proc. Na 80 tys. mieszkańców, dziś jest ok. tysiąca zachorowań, ale przebieg choroby jest łagodny i w większości przypadków nie wymaga nawet hospitalizacji. - Dla mnie jako posła PiS i człowieka jest bardzo ważne, byśmy się szczepili – mówi Maląg. Pytana o statystyki zgonów, odpowiada: Z liczbą zgonów powinniśmy ostrożnie podchodzić do interpretacji. - Kiedy porównamy tę liczbę zgonów, są choroby współistniejące, to pokazuje, że działania są podejmowane tak, aby niwelować te negatywne skutki covidu – komentuje Gość Radia ZET.