Wcześniejszy powrót dzieci do nauczania stacjonarnego, zmiany w regułach izolacji i kwarantanny, powolne wychodzenie służby zdrowia z trybu pandemicznego, a w marcu być może zniesienie obostrzeń ‒ takie działania na najbliższy czas zapowiedział rząd. Stoi za nimi ostrożny optymizm, do którego zdaniem polityków\ uprawnia sytuacja epidemiczna w Polsce. Minister zdrowia Adam Niedzielski stwierdził wczoraj, że "apogeum V fali jest za nami" oraz że to "początek końca pandemii".