W czwartek w Sejmie odbyło się drugie spotkanie Pawła Kukiza z przedstawicielami ugrupowań opozycyjnych ws. powołania komisji śledczej ds. inwigilacji.

Po spotkaniu, na wspólnej konferencji prasowej w Sejmie wystąpili m.in. lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka, Hanna Gill-Piątek z Polski 2050, Jan Strzeżek z Porozumienia, a także Paweł Kukiz.

- Wszystkie kluby i koła, które wzięły udział w spotkaniu, tj. PPS, koło Polskie Sprawy, Porozumienie, Polska 2050, Konfederacja, Koalicja Polska-PSL, Lewica, Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska - wszystkie te kluby i koła deklarują chęć powołania komisji, łącznie z kołem Pawła Kukiza - poinformował Kosiniak-Kamysz.

Podział miejsc

Przekazał także, jaki będzie proponowany podział miejsc w komisji. - Pięć miejsc dla partii rządzącej, pięć miejsc dla opozycji i jedno miejsce dla koła Kukiz 15 - dodał. - Wszystkie kluby i koła deklarują, że będą głosować za powołaniem komisji i za przewodnictwem tej komisji Pawła Kukiza - podkreślił prezes PSL.

Zapowiedział także, że wszystkie te kluby i koła będą zabiegać o to, by wniosek o powołanie komisji został poddany głosowaniu już na najbliższym posiedzeniu Sejmu. - Dzisiaj wniosek o powołanie komisji śledczej, we wspólnym naszym imieniu, przez przewodniczącego Pawła Kukiza zostanie złożony - poinformował.

Rzeczniczka PiS: Kilka osób sobie porozmawiało

- Na razie jeszcze nie wiemy, czy powstanie (komisja śledcza). Na razie nawet jeszcze projektu nie ma, nie będziemy się do tego odnosić - powiedziała rzeczniczka PiS Anita Czerwińska, proszona o komentarz. - Na tym etapie nie ma tu żadnych konkretów. Poza tym, że kilka osób sobie porozmawiało, to konkretów nie ma - dodała.

Dopytywana, czy martwi ją współpraca Pawła Kukiza z opozycją, odparła: - Nie martwi mnie.

Kto zdecyduje?

Projekt uchwały w sprawie powołania komisji śledczej może być wniesiony przez Prezydium Sejmu lub co najmniej 46 posłów. Komisję powołuje oraz wybiera i odwołuje jej skład osobowy Sejm bezwzględną większością głosów. Ustawa o sejmowej komisji śledczej mówi, że w skład komisji może wchodzić do 11 członków; skład komisji powinien odzwierciedlać reprezentację w Sejmie klubów i kół poselskich mających swoich przedstawicieli w Konwencie Seniorów, odpowiednio do jej liczebności.

Pod wnioskiem Kukiza o powołanie sejmowej komisji śledczej do zbadania działań operacyjnych służb wobec obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2005-2021 podpisała się wystarczająca liczba posłów m.in.: Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Koalicji Polskiej-PSL.

Pomysł powołania komisji śledczej ws. inwigilacji, to pokłosie ustaleń działającej przy Uniwersytecie w Toronto grupy Citizen Lab. Podała ona, że za pomocą opracowanego przez izraelską spółkę NSO Group oprogramowania Pegasus byli inwigilowani mec. Roman Giertych, prokurator Ewa Wrzosek i senator KO Krzysztof Brejza. Do telefonu polityka miano się włamać 33 razy w okresie od 26 kwietnia 2019 r. do 23 października 2019 r., gdy był on szefem sztabu KO przed wyborami parlamentarnymi.

Później Agencja Associated Press poinformowała, że według Citizen Lab mieli być szpiegowani przy użyciu programu Pegasus także lider AgroUnii Michał Kołodziejczak i Tomasz Szwejgiert - współautor książki o szefie resortu spraw wewnętrznych i administracji, byłym szefie CBA Mariuszu Kamińskim.

W Senacie od połowy stycznia działa komisja nadzwyczajna (bez uprawnień śledczych), która wyjaśnia przypadki nielegalnej inwigilacji z użyciem oprogramowania Pegasus.