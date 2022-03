"Wyciągając wnioski z bieżącej sytuacji, trzeba dokonać pilnych zakupów. Dotyczy to obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, śmigłowców, trzeba uzupełnić amunicję, także to, co zostało przekazane Ukraińcom. I choć pewnie dziś jest drożej, bo sytuacja podwyższa ceny, to nie można z tym czekać" - mówi Tomasz Siemoniak.