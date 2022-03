Zwracamy się do Organizacji Narodów Zjednoczonych bez zamiaru eskalacji sytuacji. Nie apelujemy do NATO o podjęcie tych czy innych kroków, apelujemy do ONZ o niezwłoczne podjęcie działań w celu zamknięcia nieba nad Ukrainą, by powstrzymać masowe ofiary śmiertelne wśród ludności cywilnej – oświadczył Paulius Saudargas, wiceprzewodniczący Sejmu, jeden z inicjatorów przyjęcia rezolucji.

W dokumencie litewscy posłowie zwracają się do parlamentów państw demokratycznych, by ich kraje "zabiegały o otwarcie korytarzy humanitarnych na terytorium Ukrainy, wykorzystując w tym celu przede wszystkim mechanizmy Narodów Zjednoczonych lub powołując koalicję państw, które chcą i mogą zapewnić” bezpieczeństwo cywilom oraz ochronę konwojów z pomocą humanitarną.