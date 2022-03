Na czwartkowym szczycie NATO w Brukseli Polska formalnie zaprezentuje swój pomysł ustanowienia pokojowej misji Sojuszu Północnoatlantyckiego w. Do tej pory do mediów przedostawały się jedynie ogólne zarysy na bieżąco wykuwanego przez Warszawę planu. Z informacji Onetu wynika, że Polacy będą postulować wysłanie do Ukrainy międzynarodowego kontyngentu wojskowego składającego się na początku z 10 tys. żołnierzy. Do jego zadań należeć będzie zabezpieczenie u naszego wschodniego sąsiada korytarzy humanitarnych oraz utworzenie nad nimi punktowych stref zakazu lotów.