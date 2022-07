"Donald Tusk uruchomił ruskie boty, które przyjeżdżają na spotkania Polaków i te spotkania rozbijają; to się wpisuje w politykę rosyjską siania zamętu i budowania chaosu w Polsce" - powiedziała we wtorek europosłanka PiS Beata Szydło pytanie czy zaostrzenie polityki doprowadzi Tuska do władzy.

To jest właśnie pomysł Tuska. Dzielenie Polaków i brutalizacja życia publicznego ma mu dać władzę - zaznaczyła Szydło w Polskim Radiu 24. Reklama Przytoczyła przykład ze swojego spotkania. Miałam w niedzielę taki przypadek, kiedy na jednym ze spotkań pojawiła się osoba, która cały czas próbowała to nasze spotkanie w jakiś sposób storpedować. Nie zadała żadnego pytania, po czyn skonfundowana i rozzłoszczona, wrzeszcząc wyszła. Więc jeżeli takie bojówki będą jeździły na spotkania, to ta brutalizacja życia będzie przez Tuska i jego ekipę podgrzewana - powiedziała europosłanka. Ja osobiście nie obawiam się takich działań. Jestem do tego przyzwyczajona. Jestem politykiem i muszę pamiętać, że różne są reakcje ludzi. Natomiast tego typu działania przeszkadzają tym osobom, które na spotkania przychodzą - wskazała Szydło. Jak dodała, jeżeli idziemy dalej i potem pojawiają się inne akty agresji np. maile z pogróżkami to już jest naprawdę poważna sprawa. Wpis Ziobry, zdjęcie Morawieckiego. "Z odejściem Beaty Szydło skończyło się zielone światło dla zmian w sądownictwie" Zobacz również Ruskie boty Reklama Wyjaśniając o jakie maile chodzi podkreśliła: To pogróżki tego typu, że zostaniemy zabici, że nasze rodziny zostaną skrzywdzone, że musimy się obawiać o swoje życie. To jest wpisane w ruską retorykę i te boty ruskie, które są uruchamiane. Mogę powiedzieć, że Tusk uruchomił ruskie boty, które przyjeżdżają na spotkania Polaków i te spotkania rozbijają. To się wpisuje w politykę rosyjską siania zamętu i budowania chaosu w Polsce- podkreśliła europosłanka. Dlatego nie powinniśmy się dać podzielić i nie powinniśmy ulegać takim działaniom. Tusk buduje w ten sposób swoją strategię na te najbliższe wybory, ale dzielenie Polaków i szczucie na Polaków, niepodejmowanie debaty politycznej tylko agresja, będzie szkodziła Polsce - podsumowała Szydło.