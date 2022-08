"Kaczyński wyciąga nas właśnie z Unii. Konsekwentnie i z uporem maniaka. Wszyscy zwolennicy Unii muszą to wreszcie zrozumieć. Słowa PiS o armatach i ogniu zaporowym przeciw Brukseli brzmią groteskowo, ale, wierzcie mi, tu już nie ma się z czego śmiać" - napisał na Twitterze Donald Tusk.

Reakcja na słowa Sobolewskiego

To reakcja na słowa Krzysztofa Sobolewskiego, sekretarza generalnego PiS, który mówiąc o braku pieniędzy z KPO stwierdził na antenie Polskiego Radia, że "jeśli byłaby próba zablokowania wypłaty Polsce głównej części z funduszy europejskich i Komisja Europejska próbowałaby nas docisnąć do ściany, to nie pozostaje nam nic innego, jak wyciągnąć wszystkie armaty, które są w naszym arsenale i odpowiedzieć ogniem zaporowym"