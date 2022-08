Reklama

Kukiz był pytany w Programie Trzecim Polskiego Radia jak układa mu się współpraca z PiS. Odparł, że do tej pory układała się nie najgorzej, PiS zrealizowało część ustaw, które były przedmiotem umowy z Kukiz'15 - chodzi m.in. o tzw. ustawę antykorupcyjną, ustawę o legalizacji marihuany leczniczej oraz o ustawę o sprzedaży bezpośredniej przez rolników.

Zostały dwie kluczowe ustawy, które są przedmiotem umowy z PiS, to jest ustawa o sędziach pokoju i ustawa o referendum lokalnym (...). Jeśli te dwa postulaty, które są kluczowe (...) gdyby nie zostały uchwalone do jesieni, to tak jak wielokrotnie komunikowałem, przestanę wspólnie z PiS głosować ustawy, wywiązywać się z mojej części zobowiązań względem PiS. Ale liczę na to, że mimo różnych perturbacji te ustawy zostaną uchwalone w tym terminie i współpraca będzie się rozwijała skutecznie - powiedział Kukiz.

Kluczowa ustawa

Mówił, że naciska na uchwalenie ustawy o sędziach pokoju w jak najszybszym terminie, bo mogą być różne scenariusze przeprowadzenia wyborów parlamentarnych z uwagi na to, że w przyszłym roku w podobnym czasie przypadają terminy ich i wyboryów samorządowych. Do października, z przełomem września i października (tego roku) muszę mieć uchwalonych sędziów pokoju - powiedział Kukiz.

Jeżeli będzie dobra wola ze strony prezesa Kaczyńskiego i PiS, nie Zjednoczonej Prawicy jako całości, to w zupełności nam to do przeforsowania ustawy o sędziach pokoju wystarczy, ponieważ PSL w 2019 r. wpisało do swojego programu wszystkie postulaty Kukiz'15, bo to było warunkiem mojego wspólnego startu z PSL - zaznaczył Kukiz.

Porozumienie z PSL?

Dodał, że rozmawiał w ostatnich dniach z liderem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i posłem PSL Władysławem Teofilem Bartoszewskim, którzy - jak powiedział Kukiz - stanowczo, mocno potwierdzili, że będą głosować za sędziami pokoju.

Kukiz był też pytany, czy podczas ostatniego posiedzenia Sejmu zagroził, że nie będzie głosował za odrzuceniem sprzeciwu Senatu do nowelizacji Kodeksu karnego. Kukiz podkreślił, że nie może grozić, a "może wykorzystać pewnego rodzaju sytuację". Został wysłany sygnał do pana Ziobry, do środowiska Solidarnej Polski, która blokuje od wielu lat sędziów pokoju, bo o sędziach pokoju rozmawialiśmy od 2016 roku (...). Od 2016 r. wspólnie z panem Ziobrą usiłuję dojść do porozumienia ws. sędziów pokoju, oni nas zwodzą, ta Solidarna Polska od wielu lat - powiedział Kukiz.

Dopytywany wprost, czy to z jego powodu zatem wycofano z głosowania sprzeciw Senatu, odparł, że nie wie, czy z jego powodu, czy nie. Jeżeli już to z powodu pana Ziobry, ponieważ pan Ziobro blokuje sędziów pokoju - powiedział Kukiz.

Nowelizacja Kodeksu karnego

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała w ostatni piątek podczas głosowań w Sejmie, że podjęła decyzję o zdjęciu z porządku obrad rozpatrzenia weta Senatu do nowelizacji Kodeksu karnego. Senat odrzucił nowelizację Kodeksu karnego m.in. zaostrzającą kary za najcięższe przestępstwa, wprowadzającą tzw. bezwzględne dożywocie oraz konfiskatę aut pijanych kierowców. Sejm może odrzucić weto Senatu wobec ustawy tylko bezwzględną większością głosów.

Z kolei prace nad rozwiązaniami dotyczącymi sędziów pokoju od wiosny ubiegłego roku prowadził zespół pod kierownictwem prof. Piotra Kruszyńskiego, który rozpoczął działalność po rozmowach Pawła Kukiza z prezydentem Andrzejem Dudą. Kwestia wprowadzenia instytucji sędziów pokoju to jedna ze sztandarowych propozycji programowych Kukiz'15.

Propozycja prezydenta

W listopadzie ubiegłego roku prezydent skierował do Sejmu inicjatywę dotyczącą wprowadzenia w Polsce instytucji sędziów pokoju. Prezydencka propozycja objęła dwa projekty: projekt ustawy o sędziach pokoju oraz projekt przepisów wprowadzających do ustawy. Prezydent, kierując inicjatywę do Sejmu, wskazywał, że wprowadzenie instytucji sędziów pokoju przybliży wymiar sprawiedliwości do obywatela i przyspieszy procedury sądowe.

W czerwcu br. roku Paweł Kukiz również mówił, że jeśli nie dojdzie do porozumienia ws. sędziów pokoju i odpowiednie przepisy nie zostaną uchwalone - pójdzie do opozycji z propozycją złożenia wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. W maju Kukiz zapowiadał, że powstanie zespół z udziałem przedstawicieli resortu sprawiedliwości i Kukiz'15 mający - jak mówił - "wyjaśnić wszelkie rozbieżności" w zakresie rozwiązań dotyczących sędziów pokoju.

autor: Karol Kostrzewa