W sobotę w Warszawie odbył się kongres Partii Europejskich Socjalistów "Prawo. Europa. Sprawiedliwość", na którym Lewica przedstawiła propozycje dotyczące praworządności, a liderzy podpisali "Deklarację na rzecz Europy praworządnej".

Śmiszek w trakcie kongresu ocenił, że pod rządami PiS dostaliśmy "pokrakę demokracji, zamachy na nasze świętości - jak trójpodział władzy, niezależność sądowa, niezawisłość sędziowska, prawa i wolności obywatelskie czy wolność mediów".

- Zamiast TK, zamiast KRS mamy tylko budynki wypełnione politycznymi nominatami, którzy w mig wychwytują oczekiwania władzy i te oczekiwania spełniają. Zamiast prokuratury, która powinna pełnić służebną rolę i dbać o bezpieczeństwo Polek i Polaków tak naprawdę mamy dzisiaj polityczną służbę specjalną, która ściga i niszczy tych wszystkich, którzy nie zgadzają się na ograniczanie swobód obywatelskich - sędziów, aktywistów, prokuratorów, artystów a także niewygodną opozycję - mówił Śmiszek.

Dodał, że konstytucja jest zmieniana zwykłymi ustawami i stosowana jest tak, żeby zagarnąć jeszcze więcej władzy i instytucji. - Przez ostatnich siedem lat Polki i Polacy byli świadkami setek naruszeń prawa, które nas posadziły w oślej ławie UE - ocenił polityk Lewicy.

"Lewica nie będzie bierna"

Śmiszek zadeklarował, że Lewica nie pozostanie bierna wobec tych naruszeń. Dodał, że przywrócenie rządów prawa musi być dokonane przez tych, którzy tak demokrację kochają i którzy znają jej wartości. Stwierdził, że naprawiania demokracji nie można zacząć bez odpowiedniego zbadania i wskazania "tych, którzy od siedmiu lat łamią prawo".

- Dlatego w jedną z pierwszych ustaw jaką klub parlamentarny Lewicy złoży w nowym Sejmie będzie to ustawa o powołaniu Komisji Sprawiedliwości i Prawa - zapowiedział.

Jak wyjaśnił, komisja miałaby zbadać wszystkie naruszenia jakie miały miejsce od 2015 r. - Wskażemy z imienia i nazwiska kto i kiedy z prominentnych ludzi władzy łamał prawo w tym ustawę zasadniczą. Kto i kiedy posługiwał się prokuraturą, aby ograniczać prawa i wolności obywatelskie. Wskażemy kto i kiedy używam służb specjalnych żeby eliminować niewygodną konkurencję. Kto i kiedy nadużywał władzy, przekraczał kompetencje, aby umacniać swoją polityczną władzę. Kto i kiedy przekraczał uprawnienia funkcjonariusza publicznego, narażając Skarb Państwa na gigantyczne szkody. Wskażemy także kto i kiedy wpływał na tryb pracy Trybunału Konstytucyjnego i kto, kiedy i z kim rozmawiał, aby ustalić treść wyroków trybunalskich - mówił Śmiszek. Dodał, że za wszystkie nadużycia konieczna będzie odpowiedzialność z imienia i nazwiska.

Polityk wskazał, że komisja miałaby w ciągu sześciu miesięcy od powołania przeprowadzić dokładny audyt naruszeń, wysłucha zeznań i sporządzi raport, który zostanie przekazany marszałkom Sejmu i Senatu, a wszystko ma się odbyć "przy otwartej kurtynie".

"Uchylenie immunitetów, sądy i Trybunał Stanu"

- A potem prokuratura, uchylenie immunitetów, sądy i Trybunał Stanu, ale wszystko zgodnie z prawem i demokratycznymi procedurami; i wszystko w oparciu o wykazane w raporcie fakty - mówił Śmiszek.

Wzywał jednocześnie opozycję do poparcia tego pomysłu i by był to "jeden z elementów porozumienia demokratycznej opozycji".

Śmiszek zaznaczył, że, aby rozliczyć PiS należy się przygotować do tego wcześniej. - Dlatego dziś chciałbym przedstawić drużynę prawników, z którymi od teraz aż do czerwca przyszłego roku będziemy pracować nad wielkim aktem oskarżenia wobec tych pisowskich funkcjonariuszy, którzy ewidentnie łamali prawo - oświadczył.

W gronie tym znaleźli się: Agata Bzdyń, Ryszard Kalisz, Danuta Waniek, Bartosz Żmuda, Jarosław Szymczyk, Piotr Nagler, Kamila Ferenc, Bartłomiej Ciążyński, Marcin Kostka, Karol Perkowski, Karolina Kędziora.

Rafał Białkowski, Mieczysław Rudy