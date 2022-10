Podtrzymuję to, co powiedziałem. Nie chodziło o konkretną osobę, tylko o model rzecznikowania, który został przyjęty. Urbanowi zarzucano, że mijał się z prawdą, że używał agresywnego języka. Twierdzę, że obecnie, w demokratycznej Polsce, premier Morawiecki mija się z prawdą w swoich wypowiedziach, używa agresywnego, często stygmatyzującego języka. Na to są rozliczne dowody. Różnica jest taka, że Urban był tylko rzecznikiem prasowym, wykonywał polecenia ludzi wyżej postawionych od siebie, a premier jest premierem — tłumaczył Aleksander Kwaśniewski w Onecie.

Nie chcę w najmniejszym stopniu stwierdzić, że PRL był demokratyczny, a III RP — nawet z PiS — jest niedemokratyczna. Zwracam uwagę, że model komunikowania się ze społeczeństwem, jaki przyjął Morawiecki, jest niewłaściwy, jest w gruncie rzeczy nieodległy do tego, co się działo, kiedy rzecznikiem był Urban — podkreślił były prezydent.

Czarnek: Wstyd, komunisto Kwaśniewski. Reakcja byłego prezydenta

Kwaśniewski był również pytany o komentarz Przemysława Czarnka.

Wstyd, komunisto Kwaśniewski — powiedział minister edukacji i nauki, odnosząc się do słów byłego prezydenta o Morawieckim.

Ja z ludźmi jak pan Czarnek się nie zadaję, więc nie mam zamiaru komentować — oznajmił Kwaśniewski w Onecie.