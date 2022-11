Reklama

W poniedziałek Prawo i Sprawiedliwość straciło większość w sejmiku woj. śląskiego. Po utworzeniu przez marszałka regionu Jakuba Chełstowskiego i trojga dotychczasowych radnych PiS klubu "Tak! Dla Polski", głosowali oni z dotychczasową opozycją, wybierając nowy zarząd województwa. Stanowisko stracił m.in. wybrany z listy Koalicji Obywatelskiej wicemarszałek Wojciech Kałuża, którego porozumienie z PiS przed czterema laty dało tej partii władzę w regionie.

Komentarz Budki do sytuacji w sejmiku

Szef klubu KO Borys Budka był w środę w Onet Rano pytany o sytuację, do jakiej doszło w sejmiku śląskim. Wyjaśnił, że w 2018 roku przez przejście radnego Kałuży do PiS zmieniony został werdykt wyborczy, a "teraz wracamy do wyniku wyborczego".

Zdrada Kałuży spowodowała, że wynik wyborczy został odwrócony. Teraz przywracamy to, czego chcieli wyborcy cztery lata temu - zaznaczył Budka.

Samorządowcy "gwarantem" Chełstowskiego

Przyznał, że nie stał się z dnia na dzień fanem marszałka Chełstowskiego, ale gwarantem tego, że jego przejście wraz z grupą radnych do dotychczasowej opozycji jest trwałe, są - zdaniem Budki - samorządowcy z ruchu "Tak! Dla Polski".

Oni mówią: "Chełstowski się zmienił. Widzi, że to tak nie powinno być, jest samorządowcem i zrozumiał, że jest w antysamorządowej, antyeuropejskiej partii. Bierzemy go do siebie i gwarantujemy, że on więcej on takiego numeru nie wywinie" - relacjonował Budka.

Jego zdaniem po tych zmianach pieniądze województwa po tych zmianach będą lepiej wydatkowane. Jako Koalicja Obywatelska będziemy mieli teraz wpływ na to, jak będzie wyglądał budżet i jak będą wydatkowane pieniądze naszych mieszkańców - powiedział Budka.

Będziemy się też starali naprawić pewne błędy ostatnich czterech lat - dodał szef klubu parlamentarnego KO, wyjaśniając, że chodzi np. o zmiany w dyrekcji Muzeum Śląskiego czy sytuację w Funduszu Górnośląskim.

"Głęboka rozbieżność" marszałka i PiS w kwestii UE

Jakub Chełstowski w rozmowie z portalem Slazag.pl mówił, że jest z pokolenia, które chce żyć w Europie. Polityka PiS wobec UE jest twarda, ale nie zawsze rozsądna - ocenił. Dodał, że w takich tematach jak traktowanie Śląska, samorząd, UE, a czasem także elementarna uczciwość, ma z PiS głęboką rozbieżność.

Według portalu TVP Info zmiana politycznych sojuszów marszałka Chełstowskiego jest związana z tym, że "latem tego roku marszałek woj. śląskiego dostał posadę w radzie nadzorczej kontrolowanej przez gminę Opole (przeszło 53 proc. udziałów) spółki Energetyka Cieplna Opolszczyzny", a prezydentem jest tam związany z Platformą Obywatelską Arkadiusz Wiśniewski.

Autor: Piotr Śmiłowicz