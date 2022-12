"Na prośbę Radosława Sikorskiego informuję, iż Sąd nieprawomocnie przyznał Radosławowi Sikorskiemu od Jarosława Kaczyńskiego kwotę 708.480 zł na pokrycie kosztów opublikowania przeprosin w serwisie Onet. Jarosław Kaczyński musi przeprosić na podstawie prawomocnego wyroku. Miłego dnia" - napisał mecenas Jacek Dubois.

To nie pierwsze zwycięstwo Sikorskiego

Jarosław Kaczyński oskarżył bowiem Radosława Sikorskiego o zdradę dyplomatyczną. Ten poszedł do sądu, który w prawomocnym wyroku z 2020 nakazał prezesowi PiS zamieszczenie przeprosin. Do tego jednak nie doszło, więc były szef MSZ znów skierował sprawę do sądu.