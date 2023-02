Jak wypada wariant trzech list?daje im łącznie niemal 15 proc. poparcia. Startująca osobno KO zdobywa 26,4 proc., Lewica - 8,4 proc., a Konfederacja - 7,2 proc. Łącznie ugrupowania opozycyjne (bez Konfederacji) uzyskują w tym wariancie 49,6 proc. To o ok. 4 pkt proc. więcej niż przy jednej wspólnej liście. Wynik PiS: 34,6 proc. Według kalkulatora Jarosława Flisa opozycja może liczyć wtedy na 244 miejsca w Sejmie, a według kalkulatora Marcina Paladego - na 233. PiS zdobywa odpowiednio 192 lub 202 mandaty.

- Ten sondaż potwierdza to, co widzieliśmy w naszych badaniach. Dwie listy dają opozycji więcej niż jedna lista, która demobilizuje wyborców - mówi DGP, lider Polski 2050. - Jak wynika z naszych badań, jedna lista sprawia, że 10 proc. wyborców opozycji zostaje w domach. Nie możemy do tego dopuścić - dodaje.

Co wybierze opozycja? Na razie wygląda na to, że idea jednej listy pod nieformalnym przywództwem Donalda Tuska jest niemożliwa . Powód: opór liderów innych partii. To też zdeterminuje postawę Lewicy. - My chcemy iść do wyborów albo na jednej wspólnej liście, albo osobno - przyznaje ważny polityk tego ugrupowania.

Wygląda też na to, że dojdzie do zacieśnienia współpracy pomiędzy ludowcami i Polską 2050. Wczoraj szefowie obu formacji - Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Szymon Hołownia - ogłosili współpracę programową. - Już teraz razem z Szymonem Hołownią mamy bardzo wiele spraw uzgodnionych. To m.in. zielona energia, Senat obywatelski, bezpieczeństwo Polski, praworządność czy kwestie samorządności. Jedna lista wspólnych spraw do załatwienia jest otwartym zaproszeniem dla pozostałych ugrupowań demokratycznej opozycji. Współpraca, otwartość i życzliwość, niezależnie od tego, jak pójdziemy do wyborów. Jedną listę spraw do załatwienia chcemy realizować jak najszerzej - mówił wczoraj prezes PSL.