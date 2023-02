"Prezydent USA Joe Biden będzie przebywał w Polsce we wtorek i środę" - przekazała Kancelaria Prezydenta. Były prezydent Bronisław Komorowski zdradził, że nie otrzymał zaproszenia na przemówienie prezydenta USA.

Otrzymałem zaproszenie takie samo jak wszyscy Polacy. Pan ambasador Mark Brzeziński zaprosił wszystkich Polaków — powiedział Bonisław Komorowski Onetowi.

Oczywiście chciałbym być obecny w takim wydarzeniu, które ma bardzo wyraźny aspekt wsparcia dla Ukrainy — dodał.

Mam nadzieję, że obecna władza, szczególnie pan prezydent, zadba o to, by przedstawiciele opozycji byli tam i to odpowiednio wyeksponowani. Bo w interesie tej ekipy leży to, by świat był przekonany, że Polska jest względnie normalnym, demokratycznym krajem — stwierdził Komorowski w rozmowie z Onetem.

Wizyta Joe Bidena w Polsce

Ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski informował, że prezydent Biden we wtorek po południu w Arkadach Kubickiego, w ogrodach Zamku Królewskiego wygłosi przemówienie do narodu polskiego. Podczas wizyty Bidena zaplanowane jest spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą, a także - w środę - jego udział w szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki, gdzie mowa będzie o dalszym wsparciu Ukrainy.