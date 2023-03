W Trybunale Konstytucyjnym mają jeden, wielki bałagan. 2 sędziów stwierdziło, że nie było na tym zgromadzeniu, nie głosowało, nie było kworum. Będzie tam absolutny bałagan. Pani Przyłębska nie ma większości, żeby rozpatrzyć wniosek prezydenta, więc nadal po stronie PiS będzie blokada pieniędzy z UE - uważa Borys Budka. Jego zdaniem mamy teraz "absolutny paraliż" w Trybunale. Sędziowie wzięli się za łby. Ci ludzie poszli tam robić politykę, a nie być niezależnymi sędziami. Tam każdy chce być po Przyłębskiej prezesem - dodaje Gość Radia ZET.

Co zrobi PO?

Pytany przez Bogdana Rymanowskiego o to, co Platforma zrobi z Trybunałem, jeśli wygra wybory, Budka odpowiada, że jest gotowa ustawa. - W postępowaniach dyscyplinarnych SĘDZIOWIE zajmą się tymi, którzy łamali konstytucję. 3 dublerów natychmiast zniknie z TK. Ustawą trzeba stwierdzić to, co jest oczywiste. Postępowaniem dyscyplinarnym można pozbawić mandatu sędziego TK, jeśli łamał prawo – tłumaczy były minister sprawiedliwości.

Budka zaznacza, że to sądy będą decydować, czy ktoś złamał prawo, a nie PO. Jestem przekonany, że jeśli w postępowaniu dyscyplinarnym przejrzy się to, co robili niektórzy - jeśli nie prawie wszyscy – sędziowie TK, że orzekali z dublerami, łamali prawo, to jest oczywiste, że stracą to miejsce - zapowiada Gość Radia ZET.