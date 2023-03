Dopytywany o to, czy w trwającym objeździe polityków Prawa i Sprawiedliwości po kraju, dołączy najważniejszy polityk tej partii, czyli prezes Jarosław Kaczyński, Ryszard Terlecki odparł: O to trzeba pytać prezesa, ale spodziewamy się, że po świętach wielkanocnych wróci do spotkań z Polakami.

"Kierownictwo partii zastanawia się nad tym"

Pytany zaś o to, z jakiego okręgu będzie startować w wyborach parlamentarnych, ponieważ media pisały ostatnio o okręgu nowosądeckim, szef klubu PiS powiedział, że "całe kierownictwo partii zastanawia się nad tym, jak najlepiej rozłożyć nasze siły na listach wyborczych".

Po pierwsze – osoby, które funkcjonują już w kierownictwie, a po drugie – nowych, młodych energicznych ludzi, którzy powinni znaleźć się w Sejmie, a jak znajdą się gdzieś na dalszych miejscach list wyborczych, to nie będą mieć szans z posłami, którzy są dobrze zakorzenieni w swych okręgach. Narady jeszcze trwają. Mogę zdradzić, że na Sądecczyźnie często bywam - powiedział Terlecki.

Selekcja

Na pytanie o to, kto pojawi się na listach wyborczych PiS, Terlecki poinformował, że "posłowie, którzy się w różny sposób narażą, są informowani, że mają małe szanse, by znaleźć się na listach, jeśli się nie poprawią". Są też tacy politycy, którzy się do Sejmu nie dostali, ale sprawują różne funkcje i widzimy, że są sprawni, merytoryczni i łatwo nawiązują kontakt z wyborcami, więc o nich także myślimy - dodał.

Terlecki nie chciał zdradzić jednak żadnych nazwisk. O nazwiskach możemy porozmawiać, myślę, że na początku lata - stwierdził.