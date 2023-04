Kukiz w środę odnosząc się do roku 2005 przyznał, że był wtedy "zakochany" w Platformie Obywatelskiej, szczególnie w związku z zapowiedziami zmiany ordynacji wyborczej, upodmiotowieniem obywateli i wprowadzeniem pakietu ustaw antykorupcyjnych. - To wszystko mają (oni) tylko na ustach, a nie szło to w parze z działaniami - podkreślił.

Reklama

Jak dodał, było wiele postulatów, które powodowały, że od 2005 roku grał on za darmo koncerty mające na celu promocję PO. - I powiem szczerze, że to też miało w pewnym momencie wpływ na tą moją decyzję o polityce - dodał Kukiz.

Reklama

Tak zostałem przez nich wyrolowany, że mówię się zemszczę po prostu, i chciałem im po prostu skomplikować generalnie życie, ale jak zobaczyłem, że istnieje taka możliwość, że będę miał jakąś moc sprawczą, no to zaangażowałem się całkowicie w politykę - powiedział polityk.

Autor: Adrian Kowarzyk