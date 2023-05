Podczas weekendowej konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" prezes Jarosław Kaczyński ogłosił, że od nowego roku świadczenie wychowawcze "500 Plus" zostanie podniesione do 800 zł, a także, od nowego roku wprowadzone zostaną bezpłatne leki dla osób 65+ oraz dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz jak najszybsze zniesienie opłat za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także na prywatnych.

"Programy ul"

Programowy ul to konkretny przepis na bezpieczną i szczęśliwą przyszłość Polski! Już na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów zajmiemy się propozycjami ogłoszonymi na #KonwencjaPiS.Dla polskich rodzin! Dla ich dobrobytu! Dla ich szczęścia! Wygramy! - napisał na Twitterze szef polskiego rządu.

autor: Grzegorz Bruszewski