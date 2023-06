Posłanka KO podkreśliła, że życzy sukcesu liderom Polski 2050 i PSL Szymonowi Hołowni i Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi. Dzisiaj widać, że opozycja, ludzie, nie politycy, potrzebują tej jedności. Co zrobią z tym pan Kosiniak-Kamysz z panem Hołownią? Szczerze mówiąc, to ich sprawa. Trzymam za nich kciuki. Mam nadzieję, że uda im się osiągnąć wymarzony sukces i cel – stwierdziła.

Nowacka: Cały czas to proponujemy

Mam też nadzieję, że będą pracować tak ciężko jak my, że ich wyborcy nie będą od nich odpływać i będą jeszcze w stanie przekonywać ludzi, którzy są dzisiaj niezdecydowani, którzy mają wątpliwości i chcieliby zagłosować na kogoś innego, ale znacznie bardziej konserwatywnego niż Koalicja Obywatelska – dodała Nowacka.

Zapewniła też, że KO jest w stanie przyjąć na swoje listy polityków PSL i Polski 2050. Jak im się nie uda i uznają, że jednak chcą z nami, to naprawdę jesteśmy w stanie ich przyjąć. Cały czas to proponujemy. Oddamy nasze miejsca, co im się żywnie podoba, byleby to było skuteczne – podkreśliła posłanka KO.

Autorka: Delfina Al Shehabi