We wtorek "Super Express" podał, że Małgorzata Rozenek-Majdan wystartuje do Sejmu z listy PO.

Rozenek-Majdan została zapytana o tę kwestię na konferencji prasowej z udziałem parlamentarzystek KO "In vitro to życie".

Rozenek-Majdan o starcie w wyborach

Niezwykle dobrze czuję swoją rolę, jako aktywistki i na tej roli chciałabym się jak na razie skupić - odpowiedziała.

Jestem dziennikarką prowadzącą jeden z kultowych programów telewizji TVN. To jest coś, co zawodowo mnie spełnia. Aktywistką pozostanę jeszcze przez dłuższy czas, a co się wydarzy w dalekiej przyszłości nie wiadomo - dodała Rozenek-Majdan.

Dopytywana o start w najbliższych wyborach parlamentarnych oświadczyła: Nie wystartuję w najbliższych wyborach - ani tych, których spodziewamy się w październiku, ani tych, których spodziewamy się w 2024 r..

W artykule "Super Expressu" napisano, że Małgorzata Rozenek-Majdan ma pomóc Donaldowi Tuskowi pokonać PiS. Spodziewam się i przypuszczam, że wystartuje w wyborach do Sejmu - zdradził w rozmowie z "SE" Paweł Poncyljusz, wiceprzewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej.

O te doniesienia zostali zapytani także inni parlamentarzyści PO. Potwierdzam, słyszałem o tym z poważnych źródeł – napisał w wiadomości do "SE" poseł, który chciał zachować anonimowość.

"SE" przypomniał, że Rozenek–Majdan od lat udziela się społecznie w propagowanie metody in vitro. "W ostatnich miesiącach blisko współpracowała z Platformą Obywatelską w związku z obywatelskim projektem ustawy w tej sprawie" - podano.

autor: Katarzyna Krzykowska