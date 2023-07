Ruszamy z nową wakacyjną formułą przypominania o aferach Platformy Obywatelskiej. Spotykamy się w Zakopanem, gdzie w 2014 r. Donald Tusk pytał, gdzie są zakopane pieniądze – te pieniądze były zakopane w mafiach paliwowych, mafiach vatowskich, mieszkaniach niektórych polityków Platformy Obywatelskiej, którzy dzisiaj są oskarżeni w różnych aferach korupcyjnych 0 mówił w Zakopanem wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba, który odnosił się do słów Tuska: Jeśli ktoś w Polsce wie, gdzie te miliardy leżą zakopane - bo w Zakopanem nie - i można je natychmiast uruchomić i rozdawać ludziom, to ja będę najszczęśliwszym premierem w Europie - mówił szef PO w 2014 r. w Zakopanem.

Chętni, którzy chcą wziąć udział w grze terenowej Skrytki Platformy, mogą przy stoisku na Krupówkach pobrać mapkę Zakopanego, na której zaznaczono różne punkty z zadaniami mającymi przypominać afery związane z rządami Platformy Obywatelskiej

Chcemy w luźnej formie przypomnieć afery PO, dlatego odpalamy akcję Skrytki Platformy. Zapraszamy do tego, żeby znaleźć pieniądze, które Platforma poukrywała. Każdy może wystartować w takiej grze dzisiaj w Zakopanem. W różnych miejscach Zakopanego schowane są zagadki, a na końcu czekają pieniądze, który ukryła gdzieś Platforma Obywatelska - mówił Michał Moskala, szef gabinetu politycznego wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego.

Akcja będzie w kolejnych miastach

Organizatorzy zapowiedzieli, że w wakacje akcja będzie także widoczna w innych turystycznych miastach kraju. Szukamy tych pieniędzy, które były zakopane według Donalda Tuska, a które zostały przeznaczone na sztandarowe programy Zjednoczonej Prawicy, jak np. 500 plus. To Donald Tusk mówił, że nie ma pieniędzy, a tymczasem wiemy, gdzie te pieniądze były - w gronie ludzi, którzy dzisiaj borykają się z wymiarem sprawiedliwości, tacy jak na przykład Sławomir Nowak, i dlatego jest dzisiaj bohaterem naszej gry, w której wygraną jest na przykład 200 Nowaków w banknocie. Przecież to on ukrył pieniądze w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, jak ujawniła prokuratura, w nodze od stołu - mówił Ozdoba.

Dzisiaj 13 członków rządu Donalda Tuska ma postawione zarzuty lub też są skazani, więc więcej niż połowa jego Rady Ministrów ma wyroki - dodał wiceminister klimatu.

Na Krupówkach przy Oczku Wodnym ustawiono tzw. fotościanki z wizerunkami Donalda Tuska. Chętni mogą zrobić sobie zdjęcie z człowiekiem, który był +szatniarzem Europy+ można też zrobić sobie zdjęcie z +najbogatszym emerytem+ - zakończył Ozdoba.

Autor: Szymon Bafia