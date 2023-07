"Patrząc na kolejne +rewelacje+ Platformy Obywatelskiej wygląda na to, że partia Donalda Tuska wzięła sobie do serca radę Marka Belki, że +kłamstwo ma szybkie nogi+ i trzeba jedno przykryć zaraz następnym" - napisał szef rządu. "Ale nie o nogi tu chodzi, ale o twarz. Kłamstwo w polityce ma dziś jedną twarz - Donalda Tuska" - podkreślił premier.

Morawiecki przypomniał fragment wywiadu z Belką

Dołączył do wpisu fragment archiwalnego wywiadu udzielonego przez Marka Belkę portalowi Onet. Dzisiaj mam wrażenie, że trzeba w polityce - i to jest strasznie gorzkie co mówię - kłamać, po prostu kłamać. I nie to, że kłamstwo ma krótkie nogi, tylko ma szybkie nogi. Innymi słowy trzeba jedno kłamstwo przykryć szybko drugim kłamstwem, tak żeby o tamtym pierwszym ludzie zapomnieli - mówił w nagraniu Belka.

autor: Rafał Białkowski