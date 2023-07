Marek Jędrychowski to nauczyciel z Wrocławia. W latach 80. uczył obecnego premiera wiedzy o społeczeństwie w IX Liceum Ogólnokształcącym. "Super Express" ustalił, że nauczyciel zapisał się do Platformy Obywatelskiej i z jej listy będzie kandydował do Sejmu.

Reklama

"Były nauczyciel Mateusza Morawieckiego ma dość rządów premiera i jego rządu" - pisze dziennik. "Czas na zmianę władzy. Zdecydowałem się startować w wyborach, żeby pomóc w zwycięstwie nad PiS" – mówi "SE" Jędrychowski.

Reklama

"Dydaktyczna i pedagogiczna porażka"

"Marek Jędrychowski przyznaje, że początkowo, tuż po wyborze Morawieckiego na stanowisko premiera, poczuł dumę. Później jednak coraz bardziej się wstydził za swojego ucznia" - pisze dziennik.

Cenię wiedzę i kompetencje Marka Jędrychowskiego i jego pomysły na reformę oświaty – mówi "SE" szef dolnośląskiej PO Michał Jaros. Morawiecki jest jego dydaktyczną i pedagogiczną porażką. Jestem przekonany, że nie będzie musiał stawiać Mateusza do kąta, a zrobią to wyborcy – dodaje.