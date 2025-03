Wbrew temu, co mówił prezydent USA Donald Trum, nie ma żadnych dowodów, na to że siły rosyjskie okrążyły armię Ukrainy w obwodzie kurskim w Rosji – informuje w najnowszym raporcie amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną. ISW zwraca zarazem uwagę, że Władimir Putin odrzuca propozycje rozejmu.

Propozycje natychmiastowego zawieszenia broni "ISW nie zaobserwował żadnych dowodów geolokalizacyjnych wskazujących na to, że siły rosyjskie okrążyły znaczącą liczbę sił ukraińskich w obwodzie kurskim lub w innym miejscu wzdłuż linii frontu w Ukrainie" – oświadczono w raporcie. Trump o "całkowitym okrążeniu" Ukraińców W czwartek Putin powiedział, że ukraińskie siły znajdują się w pełnej izolacji w obwodzie kurskim. Prezydent USA Donald Trump, nie podając szczegółów, stwierdził, że tysiące ukraińskich żołnierzy zostały "całkowicie okrążone" przez rosyjskie wojska w obwodzie kurskim. Reklama Wojska ukraińskie wkroczyły do obwodu kurskiego 6 sierpnia 2024 roku. Tłumaczono wówczas, że jednym z celów tej ofensywy jest zmuszenie Rosjan do przerzucenia do tego regionu części sił z okupowanego Donbasu na wschodzie Ukrainy. ISW: Putin wykorzystał oświadczenie Trumpa Reklama ISW uznał w swoim raporcie, że Putin wykorzystał oświadczenie prezydenta Trumpa o rzekomym okrążeniu sił ukraińskich w obwodzie kurskim, aby odwrócić uwagę od niedawnego odrzucenia amerykańsko-ukraińskiej propozycji zawieszenia broni. "Putin próbuje zaprezentować się jako rozsądny i miłosierny przywódca, z którym prezydent Trump może nawiązać współpracę, a także wypracować nową narrację, aby odwrócić uwagę od decyzji o odrzuceniu amerykańsko-ukraińskiej propozycji zawieszenia broni z 13 marca" – napisał Instytut. Propozycje natychmiastowego zawieszenia broni We wtorek delegacje Ukrainy i USA wypracowały propozycje natychmiastowego wstrzymania walk w powietrzu, na morzu i lądzie. W czwartkowym oświadczeniu Putin zadeklarował, że popiera ogólną inicjatywę prezydenta USA Donalda Trumpa na rzecz zakończenia wojny drogą dyplomatyczną. Putin oznajmił zarazem, że należy wyeliminować "zasadnicze przyczyny wojny". Dotąd Kreml mówiąc o "przyczynach" – którymi uzasadniał także inwazję na Ukrainę – faktycznie kwestionował istnienie niezależnego od Rosji państwa ukraińskiego. Powiązane Putin odpowiedział Trumpowi. "Potrzebny jest rozkaz wydany przez władze Ukrainy"

