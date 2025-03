Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział w niedzielę na spotkaniu z mieszkańcami Siedlec, że główny rywal popieranego przez PiS kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego, czyli Rafał Trzaskowski, "próbuje otoczyć się taką mgłą poprzez, którą nie byłoby widoczne to, co jest oczywiste".

Kaczyński: Taki z niego patriota, jak ze mnie skoczek wzwyż

To znaczy ten czerwony kolor, on jest czerwony. To jest człowiek lewicy, lewactwa. To jest człowiek, który dzisiaj próbuje się przemalować na biało, tak, żeby to wyszło na biało-czerwono, żeby on wyszedł na polskiego patriotę. Taki z niego patriota, jak ze mnie skoczek wzwyż – stwierdził prezes PiS.

Jego agenda polityczna to będzie uderzenie w naszą niepodległość, w nasze państwo. (...) Tą stawką jest po prostu Polska – dodał pod adresem Trzaskowskiego.

Brejza: Najbliższym współpracownikiem Kaczyńskiego jest Kujda

Krzysztof Brejza pytany w niedzielę wieczorem w TVN24 o te słowa prezesa PiS, zwrócił uwagę, że "najbliższym współpracownikiem Kaczyńskiego jest Kazimierz Kujda, czyli tajny współpracownik służb bezpieczeństwa". Po drugie – jak dodał europoseł – "Rafał Trzaskowski z pewnością nie podpisałby nominacji do Trybunału Konstytucyjnego prokuratora stanu wojennego, który oskarżał opozycjonistów, czyli Stanisława Piotrowicza".

Zdaniem Brejzy, "Jarosław Kaczyński robi teraz rzeczy dość radykalne, bo coraz bardziej odjeżdża mu wizja jego kandydata w drugiej turze wyborów prezydenckich". To jest niesamowite, że pan Nawrocki mimo, że poparcie dla PiS-u słabnie nie może zyskać procentowego poparcia dla PiS-u – zaznaczył europoseł.

Brejza: Trzaskowski będzie realizować spuściznę Lecha Kaczyńskiego

Na uwagę, że coraz większym poparciem cieszy się kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen, i na pytanie, czy sztab Trzaskowskiego ma jakiś pomysł na wyborców Mentzena, Brejza odparł, że "na razie Rafał Trzaskowski realizuje swoją konsekwentną kampanię po Polsce lokalnej, po Polsce powiatowej, która przynosi wzrosty sondażowe".

Jestem przekonany, że duża część elektoratu zarówno PiS-u, jak i potencjalnych wyborców pana Mentzena, to są wyborcy, którzy w II turze wyborów prezydenckich zagłosują na Rafała Trzaskowskiego, ponieważ Rafał Trzaskowski jest kandydatem autentycznym, jest kandydatem, który zna języki, jest kandydatem prozachodnim, prounijnym. I w kontekście chociażby wyborców PiS-u Rafał Trzaskowski jest kandydatem, który w tym zakresie będzie realizować spuściznę, testament polityczny, jeśli chodzi o partnerstwo wschodnie Lecha Kaczyńskiego – powiedział Brejza.

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja, a ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona 1 czerwca.