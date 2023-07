"Słyszałem, że Donald Tusk przyjeżdża do Ostródy; trafiła się okazja, by przeprosić za likwidację jednostki wojskowej w Ostródzie" - powiedział premier Mateusz Morawiecki. "Odtworzymy tę jednostkę, tak jak odtworzyliśmy inne przez pańskich ludzi pozamykane" - zapowiedział, zwracając się do lidera PO.

W czwartek wieczorem szef PO Donald Tusk weźmie udział w spotkaniu otwartym z mieszkańcami w Ostródzie. Słyszałem, że Donald Tusk przyjeżdża do Ostródy. Doskonała okazja się trafiła. Doskonała okazja, by wytłumaczyć i przeprosić za likwidację jednostki wojskowej w Ostródzie - powiedział szef rządu na nagraniu opublikowanym w czwartek na Twitterze. Likwidacja jednostki w województwie warmińsko-mazurskim? A wie pan z kim graniczy to województwo? Ma pan okazję, żeby przeprosić - mówił premier, zwracając się bezpośrednio do lidera Platformy Obywatelskiej. - Pierwszy raz czekam z uwagą na pana spotkanie - dodał. I jeszcze jedno: my naprawimy ten błąd. Żołnierze wrócą do Ostródy. Odtworzymy tę jednostkę, tak jak odtworzyliśmy inne przez pańskich ludzi pozamykane - zapowiedział Morawiecki. Nagranie zostało opatrzone napisem: "Co jeszcze zlikwiduje Tusk jeśli znów dorwie się do władzy?".