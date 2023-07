Podczas konferencji prasowej w Gliwicach szef rządu był pytany o niewykonane przez Polskę wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Bardzo wiele krajów przez lata po prostu nie wykonuje wyroków TSUE, nie zgadza się z nimi. Unia Europejska to nie jest żadne superpaństwo, a przynajmniej nie jest superpaństwem dla nas. Dla nas Unia Europejska to jest Europa ojczyzn i my naszą ojczyznę stawiamy na piedestale. To jest dla nas najwyższa wartość - oświadczył premier.

Jak jakieś regulacje, choćby i TSUE, są najbardziej idiotyczne - takie jak np. nakaz zamknięcia części naszego systemu energetycznego, nakaz zamknięcia elektrowni i kopalni Turów - to owszem, my mówimy: nie - mówił Morawiecki.

"Nie dajmy się zapędzić w kozi róg"

Przypomniał, że inne państwa, takie jak np. Francja, Hiszpania czy Grecja, również sprzeciwiają się niektórym wyrokom TSUE i to - jego zdaniem - jest normalne w Unii Europejskiej. Drodzy rodacy, nie dajmy się zapędzić w kozi róg, trzeba pilnować polskich interesów i machnąć ręką na to co inni wygadują o nas" - zaapelował szef rządu.

Autorka: Delfina Al Shehabi, Marek Błoński