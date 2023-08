Więc PO - reklamówki w ręce i do biegania. Bezpieczeństwo to dla was zbyt poważna sprawa - dodał. Prezes PiS odniósł się w ten sposób do wydarzeń z sierpnia 2021 roku, kiedy poseł KO Franciszek Sterczewski próbował przekazać migrantom koczującym na granicy Polski z Białorusią reklamówkę z lekami.

Reklama

#POdoReklamówek

Na nagraniu #POdoReklamówek pokazano też infografikę z której wynika, że w latach 2008-2015 zlikwidowano 629 baz wojskowych i 477 posterunków policji, a od 2015 r. utworzono 20 baz i 163 posterunki.

Reklama

Prezes PiS podkreślił również, że za czasów PO, w 2015 roku na zbrojenia przeznaczano 37,5 mld zł, a obecnie 137 mld zł.

W spocie prezes PiS przypomniał też słowa lidera PO Donalda Tuska, który mówił o tym, że mur na granicy polsko-białoruskiej "nie powstanie ani w ciągu roku, ani w ciągu trzech lat". Powiedzieć można wszystko. Ale liczą się czyny, a nie słowa - stwierdził Jarosław Kaczyński.

Komentarz Morawieckiego

Do tematu bezpieczeństwa odniósł się także w infografice pt. "Posterunki policji i bazy wojskowe zlikwidowane przez PO i odbudowane przez PiS", opublikowanej w czwartek w mediach społecznościowych, premier Mateusz Morawiecki.

Z przedstawionej przez Morawieckiego infografiki wynika, że w okresie rządów PO-PSL w latach 2008-2015 zlikwidowano 629 baz wojskowych, a infografika dotycząca rządów PiS po 2015 roku wskazuje, że utworzono 163 posterunków policji i 20 baz wojskowych.

"Bezpieczeństwo według PO vs bezpieczeństwo według Prawo i Sprawiedliwość. Takie są fakty, których nie da się zakrzyczeć!" - napisał Mateusz Morawiecki.

Autorka: Iwona Żurek